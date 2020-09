Oldenburg. Wegen gemeinschaftlichen Mordes müssen sich zwei Männer seit Dienstag in Oldenburg vor Gericht verantworten.

Auch Raub mit Todesfolge legt die Anklage den 42 und 36 Jahre alten Angeklagten aus Syrien zur Last. Sie sollen im April in Bad Zwischenahn (Kreis Ammerland) einen Mann getötet haben, der mit der Frau des älteren Angeklagten ein Verhältnis hatte (Az: 5 Ks 11/20). Die Angeklagten äußerten sich zu Prozessbeginn im Landgericht Oldenburg nicht, wie ein Sprecherin sagte.

Laut der Anklageschrift wollten die Männer das Handy des Geliebten an sich bringen. Darin vermuteten sie ein Video, das die Frau kompromittierte. Sie hätten einen Autounfall mit dem Wagen des Geliebten provoziert, um an das Handy zu kommen. Dabei soll der ältere Angeklagte dem Opfer mit einem Klappmesser in den Hals gestochen haben. Der 31 Jahre alte Mann aus dem Irak verblutete.