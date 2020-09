Hannover. In der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi für diese Woche in Niedersachsen zu ersten Warnstreiks aufgerufen.

„Geplant sind in den nächsten Tagen dezentrale Streiks unter Corona-Bedingungen“, sagte Gewerkschaftssprecher Matthias Büschking. Welche Städte in Niedersachsen genau betroffen sind und wo es schon heute losgeht, konnte der Gewerkschaftssprecher noch nicht sagen. Die Bürger müssten mit Einschränkungen rechnen, betonte er. In Verden etwa sind am Donnerstag Beschäftigte der Stadt zum Warnstreik aufgerufen.

Verdi fordert für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber haben in den ersten zwei Verhandlungsrunden noch kein Angebot vorgelegt. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober angesetzt.