Fridays for Future will in Hannover wieder auf die Straße

Demonstranten tragen ein Banner mit der Aufschrift „Fridays for Future Klima retten“ auf der Demonstration „Fridays for Future“.

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv

Hannover. Nach einer rund halbjährigen Pause in der Corona-Krise wollen Aktivisten der Klimabewegung Fridays for Future auch in Hannover wieder auf den Straßen demonstrieren.