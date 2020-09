Wolfsburg. Im Falle eines weiteren Sieges in der Europa-League-Qualifikation trifft der VfL Wolfsburg in der finalen Playoff-Runde entweder auf den Schweizer Vizemeister FC St.

Gallen oder auf den griechischen Club AEK Athen. Das ergab die Auslosung am Freitag. Dieses dritte und letzte Qualifikationsspiel am 1. Oktober würde aus Sicht des VfL auf jeden Fall auswärts stattfinden.

Der Fußball-Bundesligist muss insgesamt drei Qualifikationsrunden überstehen, wenn er die Gruppenphase der Europa League erreichen will. In der ersten Runde gewann der VfL am Donnerstagabend mit 4:0 bei FK Kukesi in Albanien. In der zweiten trifft er am nächsten Donnerstag in Wolfsburg auf den ukrainischen Club Desna Tschernihiw.