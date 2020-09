Braunschweig. Mit einem völlig neuformierten Team und dem Selbstvertrauen des 5:4-Pokal-Erfolgs gegen Hertha BSC meldet sich Eintracht Braunschweig an diesem Sonntag nach zweijähriger Abstinenz in der 2.

Fußball-Bundesliga zurück. Auftaktgegner ist der 1. FC Heidenheim (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky), der im Juli erst in der Relegation gegen Werder Bremen den Bundesliga-Aufstieg verpasste.

„Wir haben ein gutes Gefühl aus dem Pokal mitgenommen und haben gesehen, dass viele Dinge funktioniert haben“, sagte Trainer Daniel Meyer bei einer Pressekonferenz am Freitag. Angesichts des großen Umbruchs mit bislang 12 Zu- und 13 Abgängen war das zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison noch nicht zu erwarten. Meyer warnte am Freitag aber auch: „Wir müssen uns als Team erst einmal noch finden.“

Auch in Heidenheim werden voraussichtlich wieder sechs der neuverpflichteten Spieler in der Braunschweiger Startaufstellung stehen. Einer von ihnen ist der neue Abwehrchef Dominik Wydra, der im Sommer vom FC Erzgebirge Aue kam. „Heidenheim ist ein ekeliger Gegner, der uns alles abverlangen wird. Sie sind sehr laufstark und gehen körperbetont zu Werke“, sagte der Österreicher am Freitag.