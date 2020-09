Dahlenburg. Im Zusammenhang mit bandenmäßigem Einbruchdiebstahl hat die Polizei drei Wohnobjekte im Bereich Dahlenburg (Landkreis Lüneburg) sowie ein Waldstück durchsucht und einen 27 Jahre alten mutmaßlichen Haupttäter festgenommen.

Wie die Polizeiinspektion Lüneburg mitteilte, fanden die Ermittler am frühen Freitagmorgen Schmuck und Münzen, deren Herkunft aktuell noch geklärt werden muss. Gegen den 27-Jährigen bestanden ein Untersuchungshaft- sowie zwei weitere Haftbefehle. Er kam in die Justizvollzugsanstalt Lüneburg.

Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren gegen vier Männer im Alter von 17, 26, 27 und 30 Jahre sowie gegen eine 32 Jahre alten Frau. Die Polizei geht davon aus, dass sie gemeinschaftlich beziehungsweise in wechselnder Beteiligung für mehr als ein halbes Dutzend Einbrüche in Wohnhäuser in der Region Lüneburg, Nienburg und Neuss (Nordrhein-Westfalen) verantwortlich sind. Ende August hatten die Ermittler dort sieben Wohngebäude und -objekte durchsucht.