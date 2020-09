Torhüterin Almuth Schult hört bei einer Pressekonferenz einer Frage zu.

Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Frankfurt am Main. Das vergleichsweise geringe Interesse der Fans am Frauenfußball hat nach Ansicht von Nationaltorhüterin Almuth Schult mit dessen erst 50-jähriger Geschichte in Deutschland zu tun.