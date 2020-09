Hannover. Kurz vor der ersten Vorauswahl bei der Standortsuche für ein Atommüllendlager hat der niedersächsische Landtag ein sachliches Verfahren angemahnt.

Dieses sei für die Akzeptanz vor Ort nötig, sagte Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Mittwoch in Hannover. „Man muss nicht von Beginn an eine Gorleben-Debatte daraus machen, es geht um Standorte insgesamt.“

Mehrere Abgeordnete betonten, Politiker könnten ihr jeweiliges Bundesland nicht im Vorfeld für ungeeignet für ein Endlager erklären. Dies zerstöre die Akzeptanz des Suchverfahrens insbesondere auch dann, wenn die Entscheidung für Niedersachsen fallen sollte.

Das Parlament beriet über einen Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, Grünen und FDP, nach dem das Land unter anderem für vorausgewählte Regionen Sachverständigen-Kosten übernimmt, damit betroffene Landstriche eine externe Expertise einholen können. Außerdem wird die Regierung in dem Antrag aufgefordert, bei der ab 2022 geplanten Standorterkundung eine konstruktiv-kritische Begleitung der Endlagersuche sicherzustellen. Für Öffentlichkeitsveranstaltungen müsse ausreichend Geld bereitgestellt werden.

Angesichts hartnäckigen Widerstands gegen ein Endlager in Gorleben war eine bundesweite Endlagererkundung gestartet worden. Am 28. September sollen in Berlin bundesweit geeignete Teilgebiete für ein Endlager benannt werden.