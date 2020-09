Bremen. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat sich erfreut über die Einigung zur Fan-Rückkehr gezeigt.

Er sei froh, dass die Länder sich jetzt rechtzeitig vor dem Saisonstart der Bundesliga auf eine einheitliche Regelung verständigt haben, sagte der SPD-Politiker am Dienstag. „Unterschiedliche Regelungen in Bremen oder Hamburg, in Dortmund oder München - das hätte niemand verstanden“, betonte Bovenschulte.

Die Länder hatten sich zuvor rechtzeitig zum Start der Fußball-Bundesliga an diesem Wochenende auf einheitliche Regeln geeinigt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen verständigten sich die Chefs der Staatskanzleien auf einen sechswöchigen Testbetrieb mit Zuschauern unter Corona-Bedingungen. Die Auslastung liege genau in dem Rahmen, den der Bremer Senat am Wochenende schon für das Werder-Heimspiel gegen Hertha beschlossen habe, sagte Bovenschulte. Dort plant Bremen mit 8500 Fans.

Die Grenze liegt bei 20 Prozent der jeweiligen Stadion-Kapazität - 1000 Zuschauer dürfen auf jeden Fall ins Stadion oder in die Halle. Denn die Regeln gelten nicht nur für Fußball, sondern etwa auch für Handball- oder Basketballspiele.