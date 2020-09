Westerstede. Bei einem Verkehrsunfall in Westerstede (Landkreis Ammerland) ist am frühen Dienstagmorgen ein Sachschaden von rund 40 000 Euro entstanden.

Ein Trecker war auf einen geparkten Transporter aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Anwohner in der Kuhlenstraße wurden durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam. Der 23 Jahre alte Fahrer des Treckers hatte den Transporter den Angaben zufolge übersehen. Durch den heftigen Zusammenstoß war der Transporter etwa 40 Meter nach vorn katapultiert worden und mit massiven Schäden am Heck am Straßenrand zum Stehen gekommen.

Der Trecker wurde ebenfalls stark beschädigt und war danach nicht mehr fahrbereit. Ein Schwerlastkran wurde zur Bergung eingesetzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 40 000 Euro. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.