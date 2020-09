Orlando. Vor dem Start in das Finale der Eastern Conference sieht Daniel Theis seine Boston Celtics unverändert als Kandidaten für die Meisterschaft in der NBA.

„Wir wollen alles gewinnen. Das ist immer noch unser Ziel“, sagte der 28-Jährige Center in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. In der Nacht zu Mittwoch (0.30 Uhr) ist das erste von maximal sieben Duellen mit den Miami Heat angesetzt. Wer zuerst vier Spiele gewinnt, zieht in die NBA-Finals ein und trifft dort auf die beste Mannschaft aus dem Westen.

Theis ist in seiner dritten Saison in der stärksten Basketball-Liga der Welt erstmals unumstrittener Stammspieler. In den Playoffs, die wegen der Corona-Pandemie alle in einer Blase in Orlando gespielt werden, hat kein Profi eine bessere Bewertung für sein Abwehrspiel als Theis. „Ich bin extrem glücklich und freue mich, dass der Coaching-Staff aber auch alle, mit denen ich auf dem Feld stehe, meine Arbeit auf dem Feld zu schätzen wissen. Da ist Wertschätzung für mich“, sagte er.