Celle. Ein Juwelier soll in Celle bei einem Raubüberfall einen mutmaßlichen Täter erschossen und einen weiteren schwer verletzt haben.

Die beiden bewaffneten Täter hätten das Juweliergeschäft in einer Fußgängerzone in der Altstadt am Montagnachmittag offenbar mit dem Ziel betreten, es zu überfallen, teilte die Polizei mit. In den Geschäftsräumen befand sich in dem Moment nur das Inhaberehepaar im Alter von 71 und 72 Jahren. Es fielen mehrere Schüsse.

Die näheren Tatumstände sowie die Identitäten der Täter müssten noch geklärt werden, so die Polizei. Weitere Einzelheiten wollte sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Der Tatort befindet sich mitten im Zentrum der Fachwerkstadt Celle.