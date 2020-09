Braunschweig. Kurswechsel in der Niedersachsen-AfD: Der Bundestagsabgeordnete Jens Kestner ist in einer Kampfabstimmung zum neuen Landesvorsitzenden gewählt worden. Der dem aufgelösten „Flügel“ zugerechnete Kestner löst Dana Guth ab. Diese war vielen offenbar zu moderat.

Rechtsruck in der Niedersachsen-AfD: In einer Kampfabstimmung ist der AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Kestner zum neuen AfD-Landesvorsitzenden gewählt worden. Der 48-Jährige wurde auf dem Landesparteitag in Braunschweig am Samstag zum Nachfolger von Dana Guth gewählt, die das Amt zwei Jahre inne hatte. In einer Stichwahl im fünften Wahlgang kam Kestner auf 52 Prozent und Guth auf 46 Prozent der Stimmen. Kestner wird dem offiziell aufgelösten, völkisch-nationalistischen „Flügel“ zugerechnet. Guth, die auch Fraktionsvorsitzende im Landtag ist, gilt als gemäßigt.

Kestner kündigte in einer kämpferischen Rede an, verstärkt auf der Straße und mit Protestaktionen für die Politik der AfD zu kämpfen. Lethargie und Stagnation der AfD in Niedersachsen müssten beendet werden, es gehe um eine Richtungsentscheidung. Die Migrationspolitik, die innere Sicherheit, die Energiewende sowie die Corona-Beschränkungen bezeichnete er als politische Schwerpunkte. Kestner stammt aus dem südniedersächsischen Northeim, der Bundestagsabgeordnete diente als Zeitsoldat und hat ein Bestattungsunternehmen.

Dana Guth (50) hatte in ihrer Rede vor den Delegierten zu einem Ende des parteiinternen Streits und der Lagerkämpfe aufgerufen. „Diesen Streit können wir nur gemeinsam beenden.“ Insbesondere müsse das Bild der Partei nach außen sowie die Stimmung unter den Mitgliedern verbessert werden. In der Öffentlichkeit sei die AfD in Niedersachsen zumeist unbeliebt. „Man mag uns nicht“, sagte Guth. „Wir lassen es uns keinen Tag länger gefallen, in eine Nazi-Kiste gesteckt zu werden“, sagte sie. Für ihre Rede erhielt sie stehenden Applaus.

Ende 2017 zog die AfD, nachdem sie bei der Landtagswahl auf 6,2 Prozent gekommen war, erstmals mit neun Abgeordneten in den niedersächsischen Landtag ein. Die Ergebnisse der Partei bei weiteren Wahlen in Niedersachsen blieben moderat.

Weitere Gegenkandidaten bei der Wahl zum Vorsitzenden waren der Bundestagsabgeordnete Dietmar Friedhoff sowie die Landtagsabgeordneten Christopher Emden und Stefan Wirtz. Sie erhielten aber keine großen Stimmanteile. In einer Vorstellungsrunde hatten alle Kandidaten eine Ende der Lagerkämpfe in dem Landesverband beschworen. In ehrverletzender Weise seien Kandidaten in der Zeit vor der Wahl beschädigt worden. Der AfD-Co-Bundesparteichef Tino Chrupalla hatte den Landesverband zum Start zur Geschlossenheit aufgerufen. „Glaubt mir, eine zerstrittene Partei wählt niemand“, sagte Chrupalla.

Der Beginn des Parteitages hatte sich wegen Gegendemonstranten um zweieinhalb Stunden verspätet. Die Polizei schätzte die Zahl der Demonstranten, die auch an anderen Orten in der Stadt protestierten, insgesamt auf 3500, etwa 300 davon wurden dem sogenannten schwarzen Block zugeordnet. Hunderte Demonstranten blockierten Anfahrtswege zu dem von der Polizei abgeriegelten Tagungsort am Stadtrand und es kam zu Konfrontationen mit der Polizei. Mutmaßliche Parteitagsteilnehmer und Beamte wurden von vermummten Gegnern körperlich angegriffen. Die Polizei rückte mit Pferden, Hunden und Mannschaftswagen an, Pfefferspray und Schlagstöcke kamen zum Einsatz, ein Hubschrauber kreiste über dem Gelände. Von Verletzten war keine Rede.