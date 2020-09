Braunschweig. Der Bundestagsabgeordnete Jens Kestner ist in einer Kampfabstimmung zum neuen Landesvorsitzenden gewählt worden. Das bedeutet einen Kurswechsel in der Partei. Der dem aufgelösten „Flügel“ zugerechnete Kestner löst Dana Guth ab. Diese war vielen zu moderat.

Der AfD-Landesverband hat den AfD-Bundestagsabgeordneten Jens Kestner am Samstagabend zum neuen AfD-Landesvorsitzenden gewählt. Der 48-Jährige setzte sich auf dem Landesparteitag in Braunschweig in einer Kampfabstimmung gegen Amtsinhaberin Dana Guth durch. Sie hatte das Amt seit 2018 inne. In einer Stichwahl im fünften Wahlgang kam Kestner auf 52 Prozent und Guth auf 46 Prozent der Stimmen. Kestner wird dem offiziell aufgelösten, völkisch-nationalistischen „Flügel“ zugerechnet. Guth, die auch Fraktionsvorsitzende im Landtag ist, gilt als gemäßigt.

Kestner kündigte vor dem Wahlmarathon in einer kämpferischen Rede an, verstärkt auf der Straße und mit Protestaktionen für die Politik der AfD zu kämpfen. Lethargie und Stagnation der AfD in Niedersachsen müssten beendet werden, es gehe um eine Richtungsentscheidung. Kestner stammt aus dem südniedersächsischen Northeim, der Bundestagsabgeordnete diente als Zeitsoldat und hat ein Bestattungsunternehmen. Dana Guth (50) hatte in ihrer Rede vor den Delegierten zu einem Ende des parteiinternen Streits und der Lagerkämpfe aufgerufen. Für ihre Rede erhielt sie stehenden Applaus.

Der Beginn des Parteitages hatte sich wegen Gegendemonstranten um zweieinhalb Stunden verspätet. Die Polizei schätzte die Zahl der Demonstranten, die auch an anderen Orten in der Stadt protestierten, insgesamt auf 3500, etwa 300 davon wurden dem sogenannten schwarzen Block zugeordnet.