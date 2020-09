Frankfurt am Main. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat in ihrem „Flughafencheck 2020“ 28 Airports bewertet, darunter auch Hannover und Bremen.

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat in ihrem „Flughafencheck 2020“ 28 Airports bewertet, darunter auch Hannover und Bremen. Der Standort Bremen schnitt bei der Sicherheitsausstattung mit der Note 1,7 zum sechsten Mal in Folge als bester Flughafen in Norddeutschland ab (Vorjahr: 1,7). Im Ranking lag der Bremen Airport Hans Koschnick damit auf Platz 3 hinter München und Leipzig (beide wie im Vorjahr 1,6).

An Hannover vergab die Gewerkschaft die Note 2,5 (Vorjahr 2,5). Hamburg kam auf 2,8 (2,8), Sylt auf 2,6 (2,5), Münster/Osnabrück auf 2,0 (2,1), Rostock auf 2,4 (2,4) und Heringsdorf (Insel Usedom) auf 2,9 (2,9). Bewertet wurden unter anderem An- und Abflugbedingungen auf den Start- und Landebahnen und deren Anordnung und Ausstattung wie Beleuchtung und Markierung.

Insgesamt zeigten sich die Piloten zufrieden mit den Ergebnissen. „Beim diesjährigen Flughafencheck können wir eine erfreuliche Tendenz feststellen: Es hat gleichzeitig einige wichtige Verbesserungen und keine gravierenden Verschlechterungen gegeben“, bilanzierte VC-Vorstand Janis Schmitt am Donnerstag.

Eine Arbeitsgruppe der Vereinigung Cockpit unterzieht die deutschen Verkehrsflughäfen seit 1978 einem jährlichen Sicherheitscheck. Seit 1996 werden auch Regionalflughäfen einbezogen, sofern dort nennenswerter Linienverkehr stattfindet. Als Grundlage für die Untersuchung dient ein Kriterienkatalog, der sowohl internationalen Vorschriften als auch die aus Pilotensicht sinnvolle Ausrüstung von Flughäfen umfasst.