Hannover. Bis zu den Herbstferien können sich Lehrkräfte, Schulleitungen und pädagogische Mitarbeiter im Landesdienst Niedersachsen kostenlos auf das neuartige Coronavirus testen lassen.

Das freiwillige Angebot von zwei Tests sei ein weiterer Baustein zur Sicherheit und zum Sicherheitsempfinden der Schulbeschäftigten, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Donnerstag. Für die Testungen und Laborauswertungen stelle das Land rund elf Millionen Euro aus dem Sondervermögen zur Bewältigung der Corona-Pandemie bereit.

Derzeit gibt es laut Ministerium an knapp 50 Schulen im Land coronabedingte Einschränkungen. Der Start in das neue Schuljahr sei aber geglückt, betonte der Minister. 24 Schüler und 4 Lehrer seien bisher positiv getestet worden - dies sei eine geringe Zahl angesichts von mehr als einer Million Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen.