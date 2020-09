Hannover. In Niedersachsen ist die Zahl der gestohlenen Autos nach Angaben der Versicherungsbranche deutlich gesunken.

Bezogen auf die kaskoversicherten Pkw wurden im vorigen Jahr landesweit 1103 Fälle gemeldet - ein Fünftel weniger als 2018. Dies teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit. Er erhebt die Autodiebstähle in regelmäßigen Berichten.

In Hannover schlugen Kriminelle 114 Mal zu, im Vorjahr hatte es hier noch 178 Diebstähle von Personenwagen gegeben. Der Gesamtschaden der in niedersächsischen Kommunen begangenen Delikte lag bei über 21,3 Millionen Euro. Der durchschnittliche Schaden pro Autodiebstahl erhöhte sich allerdings in der Landeshauptstadt sowie im Gebiet der früheren Regierungsbezirke Braunschweig und Hannover.

Im Schnitt betrug die Rate der registrierten Autodiebstähle in Niedersachsen 0,3 Fälle pro 1000 kaskoversicherte Fahrzeuge. Das war etwas geringer als das bundesweite Mittel (0,4). Vor allem SUVs wurden in Deutschland zuletzt geklaut - sie machten sechs der zehn unter Dieben „beliebtesten“ Modelle aus.