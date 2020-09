Feuer in Realschule in Georgsmarienhütte

Ein Blick auf einen Einsatzwagen der Feuerwehr.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Symbolbild

Georgsmarienhütte. In der Nacht zum Donnerstag hat die Feuerwehr in Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) einen Brand in einer Schulsporthalle löschen müssen.