Wolfsburg. Der deutsche Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg muss mehrere Wochen auf Ewa Pajor verzichten.

Die Angreiferin aus Polen wird in der kommenden Woche am linken Knie operiert, wie der Club am Freitagabend unmittelbar vor dem Liga-Auftakt gegen SGS Essen mitteilte. Wie lange Pajor ausfallen wird, steht noch nicht fest.