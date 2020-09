Hannover. Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat den Wechsel von Patrick Twumasi perfekt gemacht.

Der 26 Jahre alte Offensivspieler aus Ghana erhält nach Angaben der Niedersachsen vom Freitag einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2023. Twumasi kommt vom spanischen Verein Deportivo Alaves, war zuletzt aber an den türkischen Club Gaziantep FK ausgeliehen. In der Vergangenheit spielte der Ghanaer für den kasachischen Club FC Astana auch in der Champions League. „Mit Patrick bekommen wir einen sehr variablen Offensivspieler. Er kann auf beiden Flügelpositionen spielen, aber auch als zentraler Stürmer“, sagte 96-Sportdirektor Gerhard Zuber.