Hannover. Wolken, Regenschauer und kühle Temperaturen: Das Wochenendwetter wird ungemütlich. Anfang der Woche sieht es etwas besser aus. Doch wird es noch einmal sommerlich warm?

Das erste Wochenende im September bringt in Niedersachsen und Bremen eher ungemütliches Wetter. Für den Sonnabend erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) wechselnde bis starke Bewölkung mit Regen und Schauern. Die Temperaturen liegen der DWD-Prognose zufolge bei maximal 20 Grad in Hannover. An der Nordseeküste ist starker bis stürmischer Wind zu erwarten.

Am Sonntag zeigt sich wahrscheinlich ab und an die Sonne. Jedoch wird mit einem Durchzug von Schauern gerechnet - bei Höchsttemperaturen von 17 Grad in Bremen. Im Osten Niedersachsens bleibe es hingegen länger trocken.

Am Montag erwartet der DWD ein überwiegend freundliches Wetter bei einem Wechsel von Sonne und Wolken, Regenschauer soll es dann kaum noch geben. In den Tagen danach dürfte es bei Temperaturen von bis zu 20 Grad in Niedersachsen und Bremen kaum noch sommerlich warm werden. „Ende der Woche könnte noch einmal etwas wärmere Luft mit Temperaturen von bis zu etwa 23 Grad kommen“, sagte ein DWD-Meteorologe in Hamburg. „Das könnte es in diesem Jahr mit dem Sommer gewesen sein.“