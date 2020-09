Besonders viele Wespen in Niedersachsen unterwegs

Eine Wespe frisst sich durch einen Apfel in einem Obstgarten.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Die Wespen stören in diesen Tagen in Niedersachsen viele Menschen beim Aufenthalt im Freien - vor allem Essen draußen kann schnell unentspannt werden. Doch sind die Tiere wirklich aggressiver als in den Vorjahren?