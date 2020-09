Hannover. Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf starten mit einem Heimspiel gegen GWD Minden in die neue Bundesliga-Saison.

Die Partie findet am 1. Oktober (19.00 Uhr) in der niedersächsischen Hauptstadt statt. Fünf Tage später folgt ein Auswärtsspiel bei Meister THW Kiel (19.00 Uhr). Dies geht aus dem am Donnerstag von der Handball-Bundesliga (HBL) veröffentlichten Spielplan hervor.