Hannover. Umweltminister Olaf Lies (SPD) geht davon aus, dass Niedersachsen bei der anstehenden Vorauswahl von Regionen für ein Atomendlager besonders betroffen ist.

„Es ist auch wegen der geologischen Struktur davon auszugehen, dass nennenswerte Teile von Niedersachsen dabei sind“, sagte Lies am Donnerstag zum Start eines Begleitforums in Hannover. Am 28. September sollen in Berlin geeignete Teilgebiete für ein Endlager benannt werden.

Nach Einschätzung des Ministeriums werden sich rund zwei Drittel davon in Niedersachsen befinden, weil sich hier Salz- und Tongesteine im Untergrund befinden, die für ein unterirdisches Endlager geeignet sind. Bei der Vorauswahl weiter vertreten sein wird nach Ministeriumseinschätzung auch der umstrittene niedersächsische Standort Gorleben. Auch Landesbischof Ralf Meister als früheres Mitglied der Begleitkommission Atomendlager geht von einer besonderen Betroffenheit des Bundeslandes aus. „Niedersachsen wird mit mehreren Teilgebieten vertreten sein.“

„Die Bürgerbeteiligung darf nicht den Eindruck erwecken, sie sei ein Alibi“, betonte Lies. „Die Rolle die das Land hat, ist Anwalt der Bürger zu sein.“ Dabei gehe es nicht darum, ein mögliches Endlager zu verhindern sondern darum, zu gewährleisten, dass die Regeln für ein transparentes Verfahren eingehalten werden. Laut Standortsuchgesetz soll die Endlagersuche 2031 mit einer Entscheidung beendet werden. „Wir dürfen nicht sagen, es ist in Niedersachsen nicht möglich“, meinte der Minister.