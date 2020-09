Hannover. Niedersachsens Landesdatenschutzbeauftragte Barbara Thiel zieht an diesem Donnerstag Bilanz über die Arbeit ihrer Behörde im vergangenen Jahr.

Der Tätigkeitsbericht 2019 wird zunächst im Innenausschuss des Landtags in Hannover (10.15 Uhr) und anschließend bei einer Pressekonferenz (13.00 Uhr) vorgestellt. In der Corona-Pandemie spielt die Landesdatenschutzbeauftragte eine wichtige Rolle. Bei ihr gehen zum Beispiel Datenschutz-Beschwerden wegen Corona-Gästelisten in Restaurants ein. Zuletzt hatte Thiel vor einer Diskriminierung von Menschen gewarnt, die die Corona-Warn-App nicht benutzen möchten. „Dieser Ansatz der Freiwilligkeit darf auf keinen Fall untergraben werden“, sagte sie im Juni.