Bremen. Stürmer Josh Sargent von Werder Bremen geht mit ehrgeizigen Zielen in die neue Bundesliga-Saison.

„Als Stürmer will ich so viele Tore wie möglich erzielen, das ist doch klar. Am liebsten würde ich die meisten Tore in der Mannschaft schießen“, sagte der 20 Jahre alte Amerikaner am Mittwoch in einer Medienrunde im Bremer Wohninvest Weserstadion. Und er fügte noch hinzu: „Ich will immer einer der Spieler auf dem Platz sein, die am härtesten arbeiten. Nur dann bin ich zufrieden.“

Sargent ist aktuell einer von acht Angreifern im Werder-Kader, hat sich aber in der Saisonvorbereitung bislang mehr als alle anderen für einen Stammplatz empfohlen. „Josh ist in der Pole Position. Ich kann mir momentan keine Startelf ohne Josh vorstellen“, sagte Trainer Florian Kohfeldt. Die Bremer starten am 12. September mit einem DFB-Pokalspiel beim FC Carl-Zeiss Jena und am 19. September mit dem ersten Bundesliga-Spiel gegen Hertha BSC in die neue Saison.