Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf hat Fußball-Profi Edgar Prib unter Vertrag genommen.

Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt ablösefrei vom Ligarivalen Hannover 96 und erhält beim Zweitligisten einen Kontrakt bis 2022. Das teilte die Rheinländer am Mittwoch mit.

Prib wurde im Nachwuchsbereich von Greuther Fürth ausgebildet und schaffte dort 2009 den Sprung in den Profikader. Vier Jahre später wechselte er nach Hannover, wo er in den vergangenen sieben Spielzeiten unter Vertrag stand. Für seine beiden bisherigen Clubs kommt Prib auf 102 bundesliga- und 127 Zweitligaspiele, in denen ihm insgesamt 18 Tore und 36 Vorlagen gelangen. „Er ist ein sehr erfahrener Spieler, der große Führungsqualitäten mitbringt. Darüber hinaus schlägt er gute Standards und überzeugt mit feiner Technik“, sagte Fortunas Sportvorstand Uwe Klein.