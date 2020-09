Hannover. Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 2 ist ein Lastwagen in Brand geraten.

Aus zunächst unbekannter Ursache sei der Transporter am Kreuz Hannover-Buchholz auf einen vorausfahrenden oder stehenden Lastwagen aufgefahren, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Dabei sei der auffahrende Lastwagen in Brand geraten, der Fahrer habe sich „mit viel Glück“ und leichten Verletzungen aus seinem vollständig in Flammen stehenden Transporter befreien können. Unklar war zunächst, woraus die Ladung bestand, Gefahrenstoffe waren es aber nicht, wie der Sprecher sagte.

In Richtung Dortmund wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet, in Gegenrichtung kam es den Angaben zufolge wegen des starken Rauchs zu Einschränkungen - das Tempo musste gedrosselt werden, es kam zu Staus. Das Feuer sei gelöscht, Unfallaufnahme und Bergung liefen, sagte der Sprecher. Auch werde geprüft, ob das Feuer die Fahrbahn beschädigt habe.