Duisburg. Stürmer Orhan Ademi wechselt vom Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig zum Fußball-Drittligisten MSV Duisburg.

Das gaben beide Vereine am Dienstag bekannt. Der 28 Jahre alte Schweizer unterschrieb beim MSV einen Zweijahresvertrag und arbeitet damit in Zukunft wieder mit seinem früheren Trainer Torsten Lieberknecht zusammen, der ihn schon 2012 nach Braunschweig holte. „Ihn hatten wir in der Tat schon lange auf dem Schirm, schon weit bevor Torsten Lieberknecht aus Braunschweig zu uns gekommen ist. Orhan kennt die Liga, seine Frau ist in Duisburg aufgewachsen - das passt“, sagte der Duisburger Sportdirektor Ivo Grlic.