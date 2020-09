Das Plenum-Gebäude des Niedersächsischen Landtags.

Holger Hollemann/dpa/Archivbild

Hannover. Nach den Ausschreitungen vor dem Reichstagsgebäude in Berlin diskutieren Politiker in Niedersachsen über die Wiedereinführung einer Bannmeile für Demonstrationen am Landtag in Hannover.