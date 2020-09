Rekordwanderer Benno Schmidt alias „Brocken Benno“ feiert seinen 88. Geburtstag auf dem 1141 Meter hohen Brocken.

Magdeburg. Der Rekordwanderer Benno Schmidt hat am Dienstag in Magdeburg das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten.