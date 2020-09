Hannover. Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat die Verträge mit den beiden Routiniers Felipe und Edgar Prib aufgelöst.

Das teilte der Club am Dienstagabend mit. Zuvor hatte in Bezug auf den Brasilianer Felipe die „Bild“ darüber berichtet. Felipe und Prib gehörten genau wie Torwart Ron-Robert Zieler (1. FC Köln) und Ex-Kapitän Marvin Bakalorz (Denizlispor) zu einer Gruppe bisheriger Führungsspieler, die in den Planungen von Trainer Kenan Kocak keine Rolle mehr spielten.

„Wir möchten uns bei beiden Spielern ganz herzlich bedanken. Beide sind Kämpfernaturen, die nach teilweise schweren Verletzungen immer wieder zurückgekommen sind“, sagte 96-Sportdirektor Gerhard Zuber. Felipe wechselte 2012 von Standard Lüttich nach Hannover, hatte dort aber über Jahre großes Verletzungspech. Prib war ein Jahr später aus Fürth gekommen, fiel aber auch immer wieder aus.