Herzberg am Harz. Auf der Suche nach neuen Erkenntnissen über das Leben der Neandertaler im Harz haben Forscher Ausgrabungen an der Einhornhöhle bei Scharzfeld begonnen.

Ziel sei es, genauer zu erfahren, was die Neandertaler an der Höhle gemacht hätten, sagte Grabungsleiter Dirk Leder vom Landesamt für Denkmalpflege am Dienstag. Das achtköpfige Forscherteam bearbeite zwei Ausgrabungsstätten: den ehemaligen Eingang der Höhle und einen Teil im Inneren.

„Die Grabungsstelle draußen haben wir letztes Jahr erst großräumig erschlossen“, sagte Leder. Dort seien schon Jagdreste und Steinwerkzeuge der Neandertaler entdeckt worden. Datierungen zeigten, dass die Stelle mindestens 45 000 Jahre alt sei. Anhand der Höhle können die Forscher zudem die natürlichen Klimaveränderungen von der Eiszeit bis heute rekonstruieren. „Das können wir nachvollziehen durch verschiedene Tierreste“, so Leder. Finden sich etwa Überreste von Waldmäusen, lasse das auf ein warmes Klima schließen. Reste eines Wollhaarmammuts hingegen wären klar in der Eiszeit zu verorten.