Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv/Symbolbild

Einbeck. In einem Waldstück in Einbeck im Landkreis Northeim hat in der Nacht zu Dienstag ein Stapel abgesägter Baumstämme gebrannt.