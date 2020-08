Autos fahren vor dem Gebäude der Roten Flora im Schanzenviertel vorbei.

Magdalena Tröndle/dpa/Archivbild

Hamburg. Am Montagmorgen durchsuchen Polizisten und Staatsanwälte in vier Bundesländern Wohnungen und Geschäftsräume von mutmaßlichen Linksextremisten. Am Abend startet vor der Linksautonomen Roten Flora in Hamburg eine Demo.