Braunschweig. Basketball-Profi Trevor Releford wird in der kommenden Bundesliga-Saison nicht mehr für die Basketball Löwen Braunschweig spielen.

Das gab der Verein am Montag bekannt. Die Löwen gaben in einer Pressemitteilung „vertragliche Differenzen“ als Grund für die Trennung an. Sie müssten in der Konsequenz „neben einem Importspieler für die Position 2 nun auch einen neuen Combo-Guard“ suchen. Der 28 Jahre alte US-Profi Releford war nach Stationen in Polen, Griechenland, Israel und beim Mitteldeutschen BC erst im vergangenen September nach Braunschweig gewechselt und kam dort in 20 Bundesliga-Spielen auf durchschnittlich 13,1 Punkte und 5,3 Assists.