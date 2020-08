Nordhorn. Im Tierpark Nordhorn ist neugeborenes Eselfohlen auf den Namen Kacie getauft worden.

Noch sei die neue flauschige Mitbewohnerin auf ihren langen Beinen etwas staksig unterwegs, teilte der Park am Montag mit. Kacie kam bereits Anfang August auf die Welt und tummelt sich seitdem zwischen den Poitou-Eseln Urmel, Fabienne und Titus.

In der Gruppe der Großesel erkunde das Fohlen mittlerweile neugierig den Auslauf am Vechtehof. Noch sei das Fell kurz gelockt, doch das typisch zottelige Haarkleid der Esel lasse sich schon erahnen. Der Tierpark ist nach eigenen Angaben seit etwa 24 Jahren erfolgreich an der Erhaltungszucht der seltenen Poitou-Esel beteiligt.