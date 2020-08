Oberndorf. Ein 62 Jahre alter Mann ist am Sonntag in Oberndorf (Landkreis Cuxhaven) mit seinem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden.

Der Mann war vermutlich mit erhöhter Geschwindigkeit in eine Linkskurve gefahren, wie ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen sagte. Nach dem Unfall sei er in ein Krankenhaus gebracht worden.