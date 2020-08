Friederike Abt, Torhüterin von VfL Wolfsburg, in Aktion.

Alvaro Barrientos/POOL AP/dpa

Donostia. Der VfL Wolfsburg ist einmal mehr in der Champions League an Olympique Lyon gescheitert. Vornehmlich eigene Fehler führen zu der Niederlage gegen einen tatsächlich besseren Gegner, der seine Führungsrolle in Europa einmal mehr unter Beweis stellt.