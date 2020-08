Papenburg. Das neue Kreuzfahrtschiff „Spirit of Adventure“ hat am Sonntag die Meyer Werft in Papenburg verlassen.

Das neue Kreuzfahrtschiff „Spirit of Adventure“ hat am Sonntag die Meyer Werft in Papenburg verlassen. Es werde die Fahrt auf der Ems nach Emden rückwärts und mit Unterstützung zweier Schlepper zurücklegen, teilte das Unternehmen mit. Diese Art der Überführung habe sich aufgrund der besseren Manövrierfähigkeit bewährt. Um in Corona-Zeiten nicht zu viele Schaulustige anzulocken, war der Termin der Überführung nicht vorab bekanntgegeben worden.

Dem Plan nach sollte die 236 Meter lange „Spirit of Adventure“ kurz vor Mitternacht das Emssperrwerk Gandersum passieren. Montagfrüh gegen 1.00 Uhr sollte die Seeschleuse Emden passiert werden. Von dort aus wird das Schiff der britischen Reederei Saga Cruises später zu technischen und nautischen Erprobungen in die Nordsee aufbrechen, wie die Meyer Werft mitteilte. Die Ablieferung sei in den nächsten Wochen geplant.

Die „Sprit of Adventure“ bietet Platz für 999 Passagiere. Sie ist das zweite Schiff, das die Meyer Werft für die britische Reederei gebaut hat. Das Papenburger Unternehmen steht vor dem Problem, dass die Kreuzfahrtbranche weltweit nahezu brachliegt und die Veranstalter derzeit keine neue Schiffe benötigen.