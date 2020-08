Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg muss bis auf Weiteres auf seinen Abwehrspieler Marin Pongracic verzichten.

Der 22-Jährige ist nach Angaben des Fußball-Bundesligisten vom Freitag an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt. Der kroatische Innenverteidiger wird derzeit behandelt und wird dem VfL auf jeden Fall im Testspiel beim 1. FC Köln am Samstag fehlen. Wie lange Pongracic, der in der Winterpause der vergangenen Saison von RB Salzburg gekommen war, ausfällt, steht nicht fest.