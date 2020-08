Wischhafen. Ein Feuer in einem Wertstoffhof in Wischhafen (Landkreis Stade) hat einen Schaden von rund einer halben Million Euro verursacht.

Auf dem Gelände des Hofes sei am Donnerstagnachmittag ein Industrieschredder in Brand geraten, teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag mit. Das Feuer habe anschließend auf einen Kunststoffhaufen in der Nähe übergegriffen, sagte der Sprecher weiter. Aufgrund der Rauchentwicklung mussten zehn Anwohner aus umliegenden Gebäuden ihre Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr war mit 150 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Der entstandene Schaden beträgt laut Polizei rund 500 000 Euro. Weshalb der Schredder Feuer gefangen hatte, war zunächst unklar.