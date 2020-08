Stuhr. Nach einem Unfall eines Lastwagens mit einem Baustellenfahrzeug ist die A1 in Richtung Osnabrück ab dem Autobahndreieck Stuhr (Landkreis Diepholz) erneut voll gesperrt.

Der Lkw sei in der Nacht zu Freitag auf das Baustellenfahrzeug gefahren, teilte die Autobahnpolizei mit. Die Bergung war am frühen Morgen noch nicht abgeschlossen. Verletzte gebe es keine, hieß es. Die A1 war bei Stuhr bereits am Donnerstag wegen eines Unfalls mit einem Gefahrguttransport voll- und dann teilweise gesperrt.