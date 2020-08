Hannover. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat die Bürger in Niedersachsen dazu aufgefordert, auf Reisen in Risikogebiete zu verzichten.

„Wer trotz aller Warnungen in den nächsten Monaten ohne zwingenden Grund in ein Risikogebiet fährt, muss Nachteile in Kauf nehmen“, sagte Weil laut Mitteilung am Donnerstag nach der Konferenz der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Weil betonte, im Vergleich zu anderen Bundesländern sei Niedersachsen eher vorsichtig und zurückhaltend bei weiteren Lockerungen in der Corona-Krise. „Damit sind wir bislang gut gefahren.“

Wichtig sei es jetzt, genügend Testkapazitäten für Beschäftigte in Pflegeheimen und Krankenhäusern sowie für Lehrkräfte und Erzieher zu haben. Zwischen den Ländern solle nun schnell ein Konzept für die gezielten Tests in Schulen und Betreuungseinrichtungen abgestimmt werden. „Die Reiserückkehrer-Welle wird voraussichtlich Ende September vorüber sein. Vor diesem Hintergrund halte ich eine neue Teststrategie für aus Risikogebieten zurückkehrende Menschen für richtig.“