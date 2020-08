Hannover. Bei Niedersachsens Staatsanwaltschaften sind im ersten Halbjahr 80 Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit judenfeindlichen Bestrebungen geführt worden.

„Eine Zunahme antisemitischer Delikte ist leider nicht auszuschließen“, teilte Justizministerin Barbara Havliza (CDU) am Mittwoch mit. Im gesamten Jahr 2019 waren es den Angaben nach 215 Ermittlungsverfahren. Relevante Tatbestände sind demnach insbesondere Volksverhetzung/Gewaltdarstellung (2019: 113 Verfahren; 1. Halbjahr 2020: 42) sowie das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Symbole (2019: 73 Verfahren; 1. Halbjahr 2019: 22).

Weil der Justiz nach den Worten der Ministerin für den Schutz jüdischen Lebens in Niedersachsen eine besondere Verantwortung obliegt, kommt bei antisemitischen Straftaten die Einstellung eines Verfahrens - zum Beispiel wegen Geringfügigkeit - regelmäßig nicht in Betracht. „Auch der Bundesgesetzgeber ist tätig geworden. Das Strafgesetzbuch wurde im Juni 2020 dahingehend geändert, dass eine antisemitische Motivation für die Bemessung der Strafe ausdrücklich Erwähnung findet.“

Der Vorsitzende des Landesverbands der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen, Michael Fürst, erklärte anlässlich eines Treffens im Justizministerium in Hannover zu dem Thema: „Gewalt beginnt aber schon in der Sprache und das wurde von der deutschen Justiz bisher nicht so ernst genommen, wie ich es schon seit vielen Jahren fordere.“