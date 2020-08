Sturm reißt Teile von Baugerüst an Finanzamt ab

Feuerwehrmänner sichern ein Baugerüst auf dem Dach des Finanzamts in Hannover.

Peter Steffen/dpa/Archivbild

Hannover. In 20 Metern Höhe sind durch den Sturm am Mittwoch Teile eines Baugerüsts am Finanzamt Hannover-Mitte abgerissen worden.