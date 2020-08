Hannover. Der frühere Richter Frank-Thomas Hett soll neuer Staatssekretär im niedersächsischen Justizministerium werden.

Wie das Ressort von Ministerin Barbara Havliza (CDU) am Mittwoch mitteilte, folgt er auf Stefan von der Beck, der bisher das Amt innehatte.

Hett studierte in Saarbrücken und Göttingen, ehe er zunächst als Richter am Verwaltungsgericht Hannover arbeitete. Ab 2000 war er dann auf verschiedenen Positionen im niedersächsischen Wissenschafts- und Kultur- sowie im Justizministerium tätig - in letzterem unter anderem bereits als Referats- und Abteilungsleiter. Das Landeskabinett muss die Ernennung Hetts zum Staatssekretär formal noch absegnen.