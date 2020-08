Hannover. Spandau 04 hat die Rückkehr nach langer coronabedingter Wettkampfpause erfolgreich bestanden.

Der Wasserball-Rekordmeister setzte sich am Dienstagabend in eigener Halle im Entscheidungsspiel um Setzplatz 1 für das Meisterschaftshalbfinale mit 12:10 (3:2,4:2,4:3,1:3) gegen Waspo 98 Hannover durch.

Damit treffen die Berliner in der Vorschlussrunde am kommenden Wochenende auf den OSC Potsdam, der sich als Zweiter eines Viererturniers für das Halbfinale qualifiziert hatte. Turniersieger White Sharks Hannover spielt am Freitag und Sonntag gegen Waspo 98 Hannover.

Im Prestigeduell vor 102 Zuschauern, erlaubt waren 200, wurden auch die in der Wettkampfpause auf beiden Seiten neuverpflichteten Akteure - beim Gastgeber die Kroaten Marino Cagalj und Ivan Zovic - erstmals eingesetzt. Beste der sechs Torschützen bei Spandau waren Stefan Pjesivac (4) und Maurice Jüngling (3), für Hannover traf Ivan Nagaev viermal.

Spandau kontrollierte drei Viertel des Spiels, erst im Schlussabschnitt war der Kräfteverschleiß unübersehbar. Hannover kam auf 10:11 heran. Der Distanzwurf von Kapitän Marko Stamm 24 Sekunden vor Schluss entschied die Partie.