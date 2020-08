Strandkorbvermieter Franz Kattwinkel steht am Strand.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Juist. Diese Woche enden nun auch in Niedersachsen die Sommerferien. Die Touristenregionen an der Küste, im Harz oder in der Heide können sich über die Buchungslage nicht beklagen. Grund zum Aufatmen ist das nicht.