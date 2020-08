Herzlake. Fußball-Zweitligist FC St.

Pauli ist am Dienstag mit drei Nachwuchsspielern in das Trainingslager im niedersächsischen Herzlake gereist. Wie der Club mitteilte, werden Mittelfeldmann Leon Flach sowie die Stürmer Christian Stark und Serkan Dursun bis zum 2. September mit den Profis trainieren. Ebenfalls mit dabei ist der am Montag verpflichtete Mittelfeldspieler Afeez Aremu.

St. Pauli hat während des Trainingscamps zwei Testspiele vereinbart: Am 29. August ist Bundesligist Werder Bremen der Kontrahent, am 2. September folgt Drittligist SV Meppen. In der ersten Runde des DFB-Pokals (11. bis 14. September) trifft die Mannschaft von Trainer Timo Schultz auf den Regionalligisten SV Elversberg. Zum Liga-Auftakt treten die Kiezkicker am 21. September beim VfL Bochum an.